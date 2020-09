Cinza é lixo orgânico, Verde é reciclável

A Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio da Secretaria de Administrações Regionais, Transportes e Serviços Rurais informa que estão sendo colocados containers de lixo em vários pontos da cidade. Esses containers estão sendo instalados em dupla, sendo um cinza e um verde.

Para esclarecimento a toda a população, as caçambas VERDES são exclusivamente para abrigar Lixo Reciclável, que será feito pelo caminhão da Coleta Seletiva. Já as caçambas cinzas, estas sim são para o Lixo Orgânico e a coleta ficará a cargo do caminhão do Lixo, que já é feito diariamente pelas ruas da cidade.

Vamos todos abraçar esta ideia e colaborar com nossos coletores. Além disso, estaremos contribuindo com o Meio Ambiente e adquirindo uma consciência puramente ecológica. Não podemos mudar o mundo, mas podemos fazer a nossa parte!

Conheça os principais materiais recicláveis e não recicláveis:

Papéis

Recicláveis: Jornais, revistas, caixas, papelão, papel de fax, formulários de computador, folhas de caderno, cartolinas, cartões, envelopes, fotocópias, folhetos e impressos em geral.

Não recicláveis: Adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papel higiênico, papéis e guardanapos engordurados, papéis metalizados, parafinados ou plastificados.

Plástico

Recicláveis: Tampas, potes de alimentos, frascos, utilidades domésticas, embalagens de refrigerante, garrafas de água mineral, recipientes para produtos de higiene e limpeza, PVC, tubos e conexões, sacos plásticos em geral, peças de brinquedos, engradados de bebidas e baldes.

Não recicláveis: Cabos de panela, tomadas, isopor, adesivos, espuma, teclados de computador e acrílicos.

Vidros

Recicláveis: Tampas, potes, frascos, garrafas de bebidas, copos e embalagens.

Não recicláveis: Espelhos, cristal, ampolas de medicamentos, cerâmicas, louças, lâmpadas e vidros temperados planos.

Metais

Recicláveis: Latas de alumínio, latas de aço, tampas, ferragens, canos, esquadrias e molduras de quadros.

Não recicláveis: Clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tintas, latas de combustível e pilhas.