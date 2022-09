A Prefeitura de Itararé (SP), através da Coordenadoria Municipal de Cultura, em parceria com o Programa Ponto MIS, realiza, nesta quinta-feira (29), mais uma sessão de cinema gratuito.

A exibição acontece no Museu Municipal Camilo de Melo Pimentel, em sessão única, às 20h. O filme “A viagem de Pedro” é lançamento deste mês no cinema nacional, em comemoração aos 200 anos de Independência do Brasil.

Aqueles que desejam assistir, devem fazer a retirada do ingresso na Casa de Cultura Juquinha Taques, até quinta-feira (29), das 08h às 17h. É preciso apresentar documento com foto. As vagas são limitadas.

Sobre o filme – “1831, Pedro, o ex-imperador do Brasil, busca forças físicas e emocionais para enfrentar seu irmão que usurpou seu reino em Portugal. O filme se passa no Oceano Atlântico, a bordo de uma fragata inglesa na qual se misturam membros da corte, oficiais, serviçais e escravizados, numa babel de línguas e de posições sociais. Pedro se vê doente e inseguro. Entra na embarcação em busca de um lugar e uma pátria. Em busca de si mesmo.”