Cine autorama exibe quatro sessões gratuitas de cinema drive-in em Itapeva

Estreia do projeto na cidade do Vale do Ribeira traz programação com os longas “Os Sem-Floresta”, o clássico “O Rei Leão”, “Turma da Mônica – Laços” e “Toy Story 4”

O Cine Autorama, projeto de cinema drive-in itinerante, estreia em Itapeva nos dias 23 e 24 deste mês com duas sessões diárias, sempre às 18h30 e 21h. Com patrocínio da Votorantim Cimentos, a programação traz filmes premiados e repletos de aventura da temática infantojuvenil.

Na abertura da programação será exibida a divertida “Os Sem- Floresta”, às 18h30, e, na sequência, será a vez do clássico da Disney “O Rei Leão”, longa vencedor das estatuetas de Melhor Canção e Trilha Sonora na cerimônia do Oscar, em 1995, e que vem arrebatando plateias mundo afora ao longo dos anos.

Já no dia 24, a seleção traz o longa “Turma da Mônica- Laços”, uma das grandes bilheterias recentes do cinema nacional. No encerramento das exibições em Itapeva, o público poderá acompanhar mais uma aventura dos bonecos Woody, Buzz Lightyear e companhia na animação “Toy Story 4”.

O público poderá acompanhar as sessões com todo conforto e segurança no drive-in instalado no estacionamento do Supermercado Cofesa Max. Os ingressos para todos os filmes podem ser reservados pelo site www.cineautorama.com.br

O Cine Autorama em Itapeva é viabilizado através do ProAC, com patrocínio da Votorantim Cimentos, apoio Instituto Votorantim, Secretaria de Cultura e Turismo de Itapeva e Supermercado Cofesa Max, realização Brazucah Produções, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.

Programação:

Dia 23 de setembro:

18h30: Os Sem-Floresta (Karey Kirkpatrick e Tim Johnson – EUA, 83 min, Animação. Infantil/Comédia, Livre – 2006)

Sinopse: Com a chegada da primavera, os animais da floresta despertem da hibernação e descobrem que ganharam vários vizinhos humanos. No início, eles temem essa novidade, mas passam a explorar as possibilidades que surgem com a chegada dessas pessoas.

21h: O Rei Leão (Rob Minkoff e Roger Allers – EUA, 88 min, Animação. Livre – 1994

Sinopse: Este desenho animado da Disney mostra as aventuras de um leão jovem de nome Simba, o herdeiro de seu pai, Mufasa. O tio malvado de Simba, Oscar, planeja roubar o trono de Mufasa atraindo pai e filho para uma emboscada. Simba consegue escapar e somente Mufasa morre. Com a ajuda de seus amigos, Timão e Pumba, ele reaparece como adulto para recuperar sua terra, que foi roubada por seu tio Scar.

Dia 24 de setembro:

18h30: Turma da Mônica Laços: (Daniel Rezende – 2019 – Livre – 97 min)

Sinopse: Floquinho desapareceu. Para encontrar seu cachorro de estimação, Cebolinha conta com os amigos Cascão, Mônica e Magali e, claro, um plano infalível.

21h: Toy Story 4 – 21h (Josh Cooley – Estados Unidos – 100 min – Animação – Livre- 2019)

Sinopse: Woody, Buzz Lightyear e o resto da turma embarcam em uma viagem com Bonnie e um novo brinquedo chamado Forky. A aventura logo se transforma em uma reunião inesperada quando o ligeiro desvio que Woody faz o leva ao seu amigo há muito perdido, Bo Peep.