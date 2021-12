Cinco itapevenses estão na Ala Covid do hospital

Nesta terça-feira, dia 28 de dezembro, a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva divulgou em seu boletim que nove pacientes estão em tratamento na Ala Covid, sendo cinco itapevenses.

Do total, sete são suspeitos e dois são confirmados para Covid-19.

A taxa de ocupação da UTI está em 33,33% com cinco internados e da Enfermaria 9,76% com quatro em tratamento.

Dos itapevenses, dois suspeitos estão na UTI, dois suspeitos na Enfermaria e um positivo também na Enfermaria.