Acidente ocorreu no bairro Santa Cruz do Lopes. Dos cinco ocupantes, quatro conseguiram sair sozinhos do carro, mas uma idosa foi retirada com ajuda dos bombeiros.

Cinco pessoas ficaram feridas após uma carro cair dentro de um córrego no bairro Santa Cruz do Lopes, em Itararé (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (28), após o motorista do veículo perder o controle da direção ao passar por uma ponte improvisada e sem barreira de contenção.

Dos cinco ocupantes, quatro conseguiram sair sozinhos do carro, mas uma idosa foi retirada com ajuda dos bombeiros. Todos foram levados para o hospital municipal com ferimentos leves.

Ainda de acordo com a corporação, o trecho não precisou ser interditado.

Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Itararé não havia se manifestado sobre a falta de sinalização e barreira de contenção da ponte.

(Reproduzido do portal g1).