O festival Revelando SP acontece entre 16 e 19 de novembro (quinta a domingo) no Parque da Água Branca, das 10h às 22h.

Após o sucesso da edição de São José dos Campos, realizada no último mês, o Revelando SP na capital recebe 162 participantes, sendo 66 de artesanato, 49 de culinária e 50 de manifestações artísticas, com uma amostra do melhor da produção cultural das tradições paulistas. Esses participantes representam 102 municípios do estado, dando uma dimensão da diversidade e riqueza cultural da região.

Cidades da região de Itapeva levam peças artesanais para o Revelando SP, assim como alimentos típicos e uma apresentação artística. Apiaí participa com artesanato em argila e cerâmica, Barra do Chapéu traz peças artesanais em argila, Bom Sucesso de Itararé vem com artesanato em barro, miniaturas feitas com cascas de fruta e de ovo, além de arte sacra em palha de milho. Iporanga traz peças de arte em cipó, Itaoca comercializa peças utilitárias em argila e Ribeirão Grande participa com artesanatos da região.

Na culinária, Ribeirão Branco traz comidas derivadas do milho e Itaoca comercializa farinha de mandioca, salgados de mandioca e pastel de farinha de milho. Já no setor artístico, Ribeirão Grande leva ao evento uma apresentação do Grupo de Fandango de Tamanco Cuitelo.

(Foto: Adriano Escanhuela / Texto: Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de SP)