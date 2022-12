Algumas cidades da região de Itapeva anunciaram aos seus cidadãos que realizarão uma festa de Réveillon para seus munícipes.

Denominado “Show da Virada”, os municípios de Bom Sucesso de Itararé, Ribeirão Branco e Taquarivaí já se preparam para que no dia 31 de dezembro receber os cidadãos que decidiram aproveitar a virada do ano em seu município sem recorrer a uma festa privada.

Bom Sucesso de Itararé não terá um dia de evento, mas sim dois, na sexta-feira (30), a cantora Bianca Costa estará se apresentando na praça central do município, já no sábado (31), quem comandará o show da virada é a dupla Marlon e Raphael.

Em Ribeirão Branco a Praça da Matriz será o palco do show que marcará a virada de ano, o evento será realizado com a presença do cantor Nando Domingues e do DJ Adilson.

Já em Taquarivaí a festa ocorrerá na Lagoa Paulina de Moraes, no dia 30 haverá show infantil a partir das 19h, e no dia 31 às 22h começa a festa para recepcionar 2023, porém a prefeitura não divulgou quem estará se apresentando no evento.