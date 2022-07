O Programa Cidade Limpa, uma iniciativa da TV TEM em parceria com a Prefeitura de Itapeva, continua no município, com o caminhão e as máquinas passando pelos os bairros para fazerem a recolha de materiais volumosos e, posteriormente, o descarte correto. Já foram recolhidas 239 toneladas desses materiais.

A campanha segue até o dia 01 de agosto, para contemplar todos os bairros da zona urbana. Mas, atenção: não serão recolhidos resíduos da construção civil, pneus, eletrônicos e eletrodomésticos. Para essa finalidade e, também, para o descarte de volumosos, existem pontos permanentes de descarte na sede da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, situada à Rua Pastor Joel Batista Valadares, nº 16 – Itapeva F.

Veja abaixo o cronograma atualizado e deixe os materiais na calçada para facilitar o trabalho dos recolhedores.