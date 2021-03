Cidadão itapevense tem direito ao serviço de atendimento odontológico emergencial noturno

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) implantou, desde fevereiro de 2020, o serviço de atendimento odontológico noturno e de emergência, para toda a população. Para fazer uso do serviço basta o cidadão comparecer à sede do CEO, que fica localizada à Avenida Mário Covas, ao lado do Corpo de Bombeiros, de segunda a sexta das 17h às 21h e aos sábados das 8h às 12h.

Estão disponíveis vagas para pacientes que não podem ser assistidos na Unidade de Saúde de seus bairros no horário normal e também para demanda espontânea. “Pode acontecer que dentista de alguma determinada Unidade de Saúde esteja de férias ou de licença prêmio e o paciente nestes casos deve fazer o serviço odontológico emergencial no CEO”, explicou o Secretário da Saúde Luiz Fernando Tassinari.

O Secretário da Saúde também ressalta que o atendimento de urgência não tem tempo de espera, pois o paciente que comparece no Centro de Especialidades Odontológicas com dor é atendido de imediato. “Após o atendimento de urgência o paciente é orientado a retornar à sua Unidade de Saúde de origem para agendamento de consulta e para dar continuidade ao respectivo tratamento”, completou Luiz Fernando.