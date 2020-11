Na madrugada desta sexta-feira (06), um cidadão invadiu a loja Rosana semijoias, na área central e levou diversas mercadorias. Nas imagens gravadas pelas câmeras é possível ver claramente o rosto do sujeito.

Os proprietários da loja já tomaram as medidas cabíveis com as autoridades competentes.

Fica o alerta para os comerciantes.