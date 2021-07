Cidadão é preso por dirigir embriagado

Após a solicitação de um cidadão, uma equipe da GCM se deslocou até a Rua Coronel Monteiro, onde segundo o solicitante um cidadão estaria dirigindo embriagado.

Ao chegar no local a equipe deparou com o condutor estacionado, porém, quando solicitado que saísse do veículo o mesmo ficou extremamente agressivo, vindo a ofender todos da guarnição.

Diante dos fatos, a equipe conduziu condutor ao Plantão. Por meio das imagens das câmeras de monitoramento que filmaram o deslocamento do veículo, o Delegado aceitou como prova e deu voz de prisão em flagrante ao condutor.