Para chegar a tempo em São Paulo o morador de Itapeva contou com o apoio do Helicóptero Águia que buscou o paciente quando o mesmo passava por São Roque/SP.

Cidadão de Itapeva conta com ajuda do Águia da PM para chegar a tempo de transplante em SP

Na manhã desta sexta-feira (17), o senhor Paulo Brandão Machado de Itapeva que pre

cisa de um transplante de fígado conseguiu uma doação do órgão, mas para que a cirurgia fosse realizada, Paulo precisou contar com a ajuda da Polícia Militar.

De acordo com o paciente, ele é o primeiro da fila para receber um fígado e foi informado por um hospital de São Paulo, por volta das 7h50 desta manhã, que havia um doador. Porém, como percurso é de 300 quilômetros até São Paulo, precisou da ajuda do Helicóptero Águia, da PM, para conseguir completar a viagem, que de carro dura cerca de quatro horas.

Paulo contou que ao receber a ligação já saiu em direção ao Hospital de Transplantes Euryclides deJesus Zerbini. Ele precisaria chegar no hospital por volta das 11h. Caso não conseguisse, o órgão seria repassado para outro paciente que precisa do transplante e ele voltaria para o final da fila de transplante.

Foi então que a Polícia Militar foi informada da urgência de Paulo e agilizou o transporte dele com a aeronave. O Águia pousou pouco antes de 11h30 no aeroporto Catarina, às margens da Castello Branco, em São Roque, onde se encontrou com o paciente e seguiu à capital paulista. Segundo a PM, o voo até o hospital é de cerca de 15 minutos.

O paciente contou em entrevista à TV Tem que viajava de carro, mas ao perceber que não chegaria a tempo, pediu ajuda à PM. Aos 68 anos, ele explicou que o transplante de fígado é necessário por causa de cirrose. Em parte do trajeto feito de carro, o paciente foi escoltado por uma viatura da PM.

Com informações do Portal de Notícias G1