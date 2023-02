Um cidadão usou as redes sociais para alertar sobre um problema que pode causar além de danos mecânicos em veículos, algo mais grave como um acidente.

O problema em questão se trata de um buraco na Rua Alberto Vilhena Júnior.

Pelo local o motorista que trafega no sentido bairro-centro acaba se deparando com um buraco que toma conta de quase toda a via. Se no momento em que trafega pelo local não estiver passando veículo no sentido contrário o motorista consegue desviar do buraco, caso contrário tem que escolher entre passar por cima do buraco e arriscar um dano mecânico ou ter a roda danificada ou então frear, mas neste caso tem que verificar se não tem outro veículo atrás para que não haja acidente.

Diante desta situação o cidadão que fez o alerta pede que haja uma solução para o local e questiona a falta de uma equipe para estar verificando a situação das vias públicas, onde de acordo com o munícipe só há ação quando alguém critica uma determinada situação.