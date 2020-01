Ciclistas de Itapeva pedalam por 165 quilômetros ao realizar o “Tour Caipira”

Cinco amigos ciclista tiveram a ideia de realizar um circuito para pedal com todos os desafios que o trajeto traz aos amantes do ciclismo. Os 165 quilômetros do circuito foram realizados em 11 horas.

De acordo com os participantes da aventura, os amigos fazem parte de um grupo de ciclistas em Itapeva denominados “Noisdibike”.

O percurso feito pelos ciclistas foi por asfalto na seguinte sequência: Itapeva/Capão Bonito/Guapiara/Ribeirão Branco/Itapeva. Trajeto esse conhecido pelos ciclistas como o “Tour Caipira “.

Circuito dos Cânions

O grupo agora se prepara para enfrentar neste sábado (18), o Circuito dos Cânions que deve reunir cerca de 120 ciclista de toda a região que sairão de Itararé rumo ao PETAR- Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, no trajeto os ciclista deverão passar pela cidade de Bom Sucesso de Itararé, e por estradas de Nova Campina, Apiaí e Iporanga.