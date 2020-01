Ciclistas de Itapeva e região realizam Cicloturismo Rota Cânions/Petar

Aproximadamente 100 ciclistas de Itapeva e região realizaram o Cicloturismo Rota Cânions/Petar no último final de semana.

Ciclistas do Sudoeste Paulista e Norte do Paraná saíram pedalando de Itararé, passando pelos municípios de Bom Sucesso de Itararé e Apiaí, até chegarem ao destino final, o Petar – Parque Estadual Turístico Alto Ribeira, localizado no Bairro da Serra em Iporanga.

Durante o percurso, os ciclistas e o grupo de apoio ficaram admirados com as belezas naturais que há nesse roteiro, como Cânions e Mirantes belíssimos.

O organizador do evento, Heverton Moreira, conhecido como “Tom”, agradece em nome de todos os ciclistas o total apoio das Prefeituras. “Os Poderes Executivos nos auxiliaram com café da manhã, ambulância em todo o trajeto e transportes de retorno”, disse.

A ideia do grupo de ciclistas é transformar essa rota e outras existentes na região em um Circuito dos Cânions, criando percursos ligando a região dos Cânions com o Vale do Ribeira.

Depois da pedalada de Itararé até o Petar, houve cerimônia e confraternização entre os ciclistas para a entrega dos certificados.

O prefeito de Itapeva, Mário Tassinari, parabenizou os envolvidos que realizaram este passeio turístico. “Iniciativas como essa agregam visivelmente para o turismo regional e espero que o grupo possa atrair cada vez mais adeptos à prática esportiva. O Poder Executivo itapevense é totalmente favorável e apoiará o Circuito dos Cânions”, ressaltou.