Na noite desta quinta-feira (10), um acidente fatal foi registrado na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, um ciclista que transitava pelo quilômetro 316 da rodovia acabou sendo atropelado e falecendo ainda no local do acidente.

Ainda segundo a Polícia, o motorista do veículo que atropelou o ciclista não parou para prestar socorro.

A informação preliminar é que a vítima é um homem, de 44 anos.