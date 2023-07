Um ciclista de 63 anos foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento Municipal de Buri em estado grave, após ter se envolvido num acidente na vicinal Joaquim Lopes de Almeida (Buri/ Capão Bonito).

A colisão aconteceu por volta das 12h de sexta-feira (21). Além do resgate, a Polícia Militar também esteve no local.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima foi atingida na cabeça por um caminhão ‘guincho’, que trafegava sentido Buri e carregava uma máquina pá-carregadeira. O impacto foi forte e de acordo com a PM, provocou lesões graves no crânio da vítima.

À PM, o motorista informou ter tentado parar o veículo ao ver o ciclista atravessar a pista e pedalar em sua direção, mas sem sucesso. Ele foi liberado após prestar esclarecimentos.

As causas do acidente devem ser investigada.

Por Michel Lopes / Buri Conectado.