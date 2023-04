Um ciclista de 43 anos foi atropelado por volta das 19h desta quarta feira (26) na altura do quilômetro 3 da Vicinal Joaquim Lopes de Almeida (Buri-Capão Bonito). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, Celso Tavares de Oliveira morava na zona rural do município e foi atingido por um veículo Hilux prata.

À PM o motorista disse que voltava para a cidade no momento do atropelamento e que o ciclista fazia o sentido contrário pelo meio da pista. Após a colisão, ele parou o veículo no acostamento para acionar os policiais e o socorro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito.

Segundo a Policia Militar, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou o consumo de bebida alcoólica. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itapeva.

(Via Buri Conectado)