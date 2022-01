Chuvas em Itapeva podem chegar a 100mm

A Defesa Civil emitiu um alerta para todo o Estado de São Paulo sobre as fortes chuvas entre a quarta-feira, dia 5, seguindo até o sábado, dia 8.

De acordo com o comunicado, na região de Itapeva a previsão de chuva é de até 100mm. O mesmo pode ocorrer em Araçatuba, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto.

Pode chover entre 100 e 145 mm nas regiões: Araraquara, Baixada Santista, Bauru, Campinas, Metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira.

Em maior proporção, as chuvas entre 145 e 175mm podem atingir Barretos, Franca, Litoral Norte, Ribeirão Preto e Serra da Mantiqueira.