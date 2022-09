As chuvas que atingem a região desde essa terça-feira (06), está deixando um rastro de estragos e prejuízos.

Itapeva, Taquarituba e Barão de Antonina são algumas das cidades que já tiveram que acionar a Defesa Civil para avaliar os danos em alguns pontos dos municípios.

Em Itapeva o muro de uma propriedade acabou desmoronando junto ao Anel Viário Mário Covas e ainda é monitorada devido ao risco do restante do muro ainda estar em risco de cair. Já na zona rural moradores relataram que árvores caíram e interditaram a estrada que leva ao Bairro da Taipinha.

Em Taquarituba foram registradas grande quantidade de granizo e até mesmo uma marquise acabou caindo no Centro do município, devido ao gelo nas ruas, foi preciso alertar a população, principalmente aos motociclistas quanto ao perigo ao dirigir e escorregar.

Em Barão de Antonina um raio matou cerca de 40 gados que estavam em um pasto próximo ao Condomínio Angras de Antonina.