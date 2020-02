A chuva que cai em Itapeva já deixa as autoridades e munícipes em alerta. Algumas ruas já registram pontos de alagamento e o Córrego do Aranha está quase transbordando. Funcionários do Itapeva Clube disseram que o Córrego só não transbordou porque foi limpo recentemente.

A Defesa Civil já havia alertado sobre chuvas fortes na região.