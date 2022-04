Domingo (24), aconteceram duas partidas válidas pela Copa Gospel de Futsal. Os jogos aconteceram no Ginásio da CCE pela categoria Livre.

O primeiro confronto da tarde foi entre as equipes IBNA (Morada do Bosque) X Adventista do Sétimo Dia. A IBNA conquistou a vitória pelo placar de 04 x 03.

Em seguida entraram em quadra IBNA (Sede-B), que venceu a equipe da Batista Renovada Aviv por 07 a 03.

As próximas partidas acontecem domingo, dia 01 de maio, às 14h30 na CCE, entre as equipes Veteranas Adventista do Sétimo Dia x IBNA Morada do Bosque; em seguida jogam as equipes Livres da IEQ Jardim Maringá x IBNA Morada do Bosque.

Na segunda-feira, dia 02 de maio, jogam Casa de Oração Filadélfia x IEQ Centro e Adventista do Sétimo Dia x Paz e Vida Church, a partir das 20h na CCE pela categoria Livre.