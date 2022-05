Nem a noite gelada desta terça-feira desanimou as equipes participantes da Copa Cidade de Itapeva de Futsal.

Realizadas no Ginásio da CCE, as partidas foram de muitos gols para as equipes, tornando-se cada vez mais disputada a briga pela artilharia do campeonato.

A primeira disputa da noite foi pela categoria Veterano, entre as equipes Duas Vilas x Cardoso Futsal, que levou a melhor e conquistou a vitória pelo placar de 09 x 02. Em seguida, pela categoria Livre se enfrentaram Brasil FC x Farináticos FC, que levou a melhor e venceu por 07 x 03. Na sequência entraram em quadra as equipes Sipacred FC x DRM Futsal que conquistou a vitória pelo placar de 04 x 02.

A próxima rodada acontece no sábado, dia 21, a partir das 20h na CCE. Jogam CNP Tendas x Alaska Futsal pela categoria Veterano e logo depois GM Itapeva x Alto da Brancal Futsal pela categoria Livre.