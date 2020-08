Cerca de 210 quilos de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma grande quantidade de maconha na tarde de terça-feira (11), na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258 em Itararé.

Foram apreendidos 174 tabletes de maconha que pesaram cerca de 210 quilos. Os dois ocupantes do veículo foram detidos em flagrante, sendo um menor, filho do motorista.

De acordo com a Polícia Rodoviária, uma equipe da base monitorada de Itararé, estava em patrulhamento quando desconfiou do condutor do veículo Fiat/Siena e deram ordem de parada. Ao realizar a abordagem e vistoria no veículo, encontraram a droga que estava escondido no banco traseiro e no porta malas do veículo.

O caso agora segue sob investigação e os detidos ficaram a disposição da Justiça.