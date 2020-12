Centro de Atenção Psicossocial faz a entrega de kits natalinos a participantes de oficinas promovidas pelo órgão

A Secretaria Municipal de Saúde de Itapeva, por meio do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial CAPS II, realizou ao longo do mês de dezembro a entrega de kits natalinos aos participantes das oficinas promovidas pelo órgão.

Lembrando que todas as providências foram tomadas, obedecendo a todos os protocolos sanitários no combate e a prevenção ao Covid-19. Desta forma, os assistidos pelo CAPS puderam receber também uma mensagem de carinho, paz e esperança de dias melhores neste Natal e o Ano Novo que virá.