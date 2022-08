O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) deu início no dia 1º de agosto à coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022. Nos próximos três meses, os recenseadores do IBGE visitarão 35 mil endereços em Itapeva para a coleta de informações sobre quantos somos e como vivemos, mediante um questionário rápido e fácil. Com estas informações, é possível construir políticas públicas mais eficientes e que atendam às necessidades da população. Os recenseadores estão identificados.

“O Censo não é do IBGE, o Censo é do Brasil e para o Brasil. O Censo é de todos nós. Nossa equipe visitará todos os lares de Itapeva, coletando informações que serão muito relevantes para o futuro da cidade. Não deixaremos ninguém para trás, mas para isso contamos muito com o apoio da cidadã e do cidadão itapevense. Recebam o IBGE de portas abertas!”, reforça a Coordenadora Censitária de Área do IBGE em Itapeva, Cristine Fontes.