O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, divulgou nesta sexta-feira (17), novos dados do Censo 2022.

Os dados mostram que o Brasil possui uma população feminina superior a masculina e Itapeva não fugiu a regra.

De acordo com o Censo, atualmente Itapeva possui 89.728 habitantes dos quais 45.692 são mulheres e 44.036 são homens. Ainda segundo o levantamento ao comparar a população com 20 anos, se obtém o número de 623 mulheres em Itapeva contra 632 homens, na população de 30 anos as mulheres somam 712 contra 675 dos homens, mulheres com 40 anos somam um total de 841 já os homens são 858, já na de 50 anos são 618 mulheres e 579 homens. Esses números são referentes a população com a idade como foi colocada e não faixa etária.

Outra informação que é interessante e que acende o sinal de alerta é a idade média da população itapevense, 35 anos, ou seja, a maioria da população é formada por pessoas com 35 anos ou mais. Um dado que corrobora com a sensação de que os jovens estão deixando o município para ir atrás de cidades que oferecem mais oportunidades a esse público.

O que leva a explicar outro dado divulgado, em 2010 a população de Itapeva era de 87.753 habitantes, ou seja, quase não houve aumento populacional no município, a taxa de crescimento entre 2010 e 2022 foi de apenas 2,25%.

O IBGE apontou também que em Itapeva a média de moradores por domicílio é de 2,82. Isso significa que hoje as famílias em Itapeva são formadas por aproximadamente 3 pessoas vivendo em uma mesma casa.