Números mostram que ao contrário das expectativas, município ainda está longe de atingir a marca dos 100 mil habitantes.

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os primeiros dados do Censo 2022 e o resultado de Itapeva demonstra que apesar de um crescimento populacional, o número ficou abaixo do que era estimado em 2020.

De acordo com as expectativas em 2020, Itapeva teria 94.804 habitantes, porém a realidade do Censo mostra que o município chegou a 89.728 pessoas. O resultado na realidade representa um aumento de 2,25% em comparação com o Censo de 2010.

Os dados do Censo revelaram que a população atual do Brasil é de 203.062.512 habitantes, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010. Já o estado de São Paulo conta com 44.420.459 habitantes, um crescimento de 7,65%.

Diante destes números foi possível verificar que dentro da região sudoeste paulista, Itapeva permanece na primeira colocação populacional, em 89ª no estado, 170ª na região sudeste que abrange São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo, já na comparação nacional Itapeva está na 362ª colocação.

Saúde

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10.19 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 1.6 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 255 de 645 e 88 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2727 de 5570 e 1802 de 5570, respectivamente.

Economia

Segundo o Censo 2022, a renda média dos trabalhadores itapenses é de 2,1 salário mínimo e que deixa o município com a terceira colocação da região e apenas a 347ª no estado.

Educação

Apesar do alto índice da taxa de escolarização para alunos de 6 a 14 anos (98,4), Itapeva ocupa apenas a 8ª colocação nesse quesito no sudoeste paulista.

Geografia

No quesito território Itapeva permanece como o segundo município com maior área territorial de São Paulo, no total são 1.826,258 quilômetros quadrados.