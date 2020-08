Cemitério Municipal abrirá neste domingo das 8h às 18h

O Cemitério Municipal de Itapeva funcionará normalmente neste domingo, 9 de agosto, quando é comemorado o Dia dos Pais, das 08h às 18h.

De acordo com o Grupo Prever, que administra o local, mesmo o Cemitério sendo amplo e arejado, é obrigatório que o munícipe entre usando máscara de proteção cobrindo o nariz e a boca, além de utilizar álcool em gel que está disponível para a população na entrada.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade com os cuidados de higiene e proteção para prevenir o contágio da Covid-19. Tão importante quanto máscara e álcool, é não aglomerar. Portanto, quem for ao Cemitério deve ir com o mínimo de pessoas possível e evitar levar idosos e crianças.