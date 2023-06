A CCR SPVias, concessionária que administra 516 quilômetros de importantes rodovias da malha viária do Sudoeste Paulista, está com vaga disponível para Técnico(a) de Enfermagem – para a área de Atendimento Pré-Hospitalar, para atuar no município de Itapeva.

Para o processo seletivo, os candidatos interessados na vaga devem preencher os requisitos mínimos:

Ensino Médio Completo;

Técnico de enfermagem concluído;

Conhecer o procedimento de avaliação primária da vítima;

Ter Registro ativo no Coren;

Disponibilidade para atuar em escalas 24h x 72h;

Residir em Itapeva/SP.

Será considerado diferencial:

Ter experiência atendimento móvel de urgência (DIFERENCIAL);

Curso de salvamento em altura (DIFERENCIAL).

Curso de APH e BLS(DIFERENCIAL);

Para mais informações sobre a vaga, acesse www.spvias.com.br e clique em Trabalhe Conosco. No campo de busca, procure pelo código da vaga 14546.

As vagas recebem candidaturas até o dia 20/06.