Uma importante etapa das obras de duplicação da SP 258 foi concluída com a remodelação do trevo localizado no km 288 da rodovia. O novo formato do dispositivo proporcionará maior segurança e fluidez aos motoristas e munícipes, mais qualidade de vida com a redução do tempo de trajeto, facilidade de acesso ao viário municipal e a capacidade de tráfego será ampliada.

O dispositivo faz parte do pacote de obras para a Rodovia Francisco Alves Negrão, que contempla o prolongamento da rodovia no trecho urbano entre o km 280+850 ao km 282+700 e do km 284+700 ao km 287+904. Também estão previstas implantação de viadutos para retorno, passarelas de pedestres, vias marginais e adequação de vias de acesso municipais.

A obra conta com uma infraestrutura completa com implantação de faixas de aceleração e desaceleração em pavimento flexível, estruturas de contenção, execução de obras de arte especial, implantação de sinalização horizontal e vertical, com reforço nos elementos de segurança como defensas metálicas e barreiras rígidas, revestimento vegetal, além de um completo sistema de drenagem.

“Esse pacote de obras é muito importante e vai contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região. Itapeva é considerado um dos principais municípios produtores de tomate, algodão, feijão e milho do Estado de São Paulo. Com investimentos na modernização dessa região, o escoamento e comercialização da produção agrícola serão favorecidos, uma vez que a sua malha viária é composta pelas rodovias Raposo Tavares, Castello Branco e Francisco Alves Negrão (SP-258)”, afirma Thaís Borges, Diretora de Implantações de Engenharia, da CCR Rodovias.

As obras são realizadas pela concessionária CCR SPVias, por meio do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, sob a coordenação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).