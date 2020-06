CCR SP Vias faz a doação de 1.000 máscaras para o Fundo Social de Solidariedade de Itapeva

A entrega dessas máscaras faz parte do pacote de ações da concessionária contra o Covid-19.

A CCR SPVias, empresa fiscalizada pela ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), realizou a doação de 1000 máscaras para o Fundo Social de Solidariedade de Itapeva. Além do município, mais de 10 mil máscaras de tecido estão sendo distribuídas para 16 instituições e Fundos Sociais nos municípios de Itapetininga, Avaré, Itararé, Capão Bonito e Tatuí. A entrega dessas máscaras faz parte do pacote de ações da concessionária contra o Covid-19.

De acordo com a responsável pelo Instituto CCR na CCR SPVias, Débora Aguiar, essas máscaras serão entregues para atender diversos públicos em vulnerabilidade. “Vamos atender idosos, pessoas em situação de rua, crianças, adolescentes e comunidades carentes. O objetivo é apoiar na prevenção para que consigamos vencer essa pandemia”, afirma.

Segundo o diretor da concessionária, José Salim, a ação das entregas das máscaras de tecido reforça o compromisso da CCR SPVias com suas comunidades lindeiras. “Não cuidamos apenas de rodovias ou socorremos veículos. Somos uma empresa que tem em seu DNA a responsabilidade social. E nesse momento difícil, não seria diferente”, diz.

A entrega das máscaras de tecido foi viabilizada pelo Instituto CCR, organização privada, sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que visa ampliar a excelência de sua prestação de serviço e a sua percepção positiva dos principais públicos com os quais se relaciona.

A diretora do Fundo Social de Solidariedade de Itapeva, Joana de Oliveira, agradeceu à CCR SP Vias pelas doação das máscaras, explicando que elas serão distribuídas à comunidade em geral, principalmente os servidores que trabalham na linha de frente contra a doença, como é o caso dos funcionários das áreas de saúde e assistência social.