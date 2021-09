Cavalo em manilha de escoamento de água mobiliza bombeiros para salvamento

Na noite deste domingo (05), um cavalo acabou caindo e ficando preso em uma manilha de escoamento de água às margens da Rodovia Vicinal José Luiz Sguário. O local fica próximo ao ponto conhecido como “ponte branca”.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal ficou preso dentro da caixa de escoamento de água pluvial e estava com 50% do corpo no interior da tubulação de concreto, o que o impedia de ficar em pé.

O resgate contou ainda com o apoio da Polícia Militar, que precisou interditar parte da via para os Bombeiros poderem resgatar o cavalo.

A equipe realizou técnicas de salvamento de animais de grande porte em situação de risco. O resgate foi realizado com sucesso e o animal aparentava apenas ferimentos leves e foi devolvido a sua tutora para providenciar os cuidados necessários.