A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, informa a população que, excepcionalmente neste mês de setembro, as castrações serão realizadas no dia 05 e não no dia 1º, como de costume.

Os agendamentos para castrações e consultas devem ser feitos no endereço: Rua Pastor Joel Batista Valadares, nº 16, Itapeva F, próximo a Escola Sesi.

CPA (Centro de Proteção Animal): 3521-1235 e 99748-0323.