Um vídeo circulado nas redes sociais nos últimos dias revoltou eleitores e apoiares Itapevenses do presidente Jair Bolsonaro, já que as imagens mostram as urnas eletrônicas das eleições deste ano sendo conferidas no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção – Sinticom.

No vídeo, a munícipe que grava pede esclarecimentos do motivo das urnas estarem em tal local, alegando que o sindicato é aliado ao PT – Partido dos Trabalhadores.

A polêmica rapidamente se espalhou nas redes e chegou às autoridades eleitorais responsáveis, que divulgaram uma nota oficial sobre o caso. Confira abaixo na íntegra:

Em relação a vídeo gravado durante o procedimento de carga e lacração nas urnas eletrônicas em Itapeva (SP), divulgado no YouTube neste domingo (25), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) esclarece que:

Desde 2014, o Cartório Eleitoral de Itapeva – 53ª Zona Eleitoral realiza o procedimento de carga e lacração das urnas eletrônicas no Sinticom (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção, do Mobiliário, Cimento, Cal, Gesso e Montagem Industrial de Itapeva) por falta de espaço físico no ambiente do cartório. O sindicato fica ao lado do cartório eleitoral.

Neste ano, o Sinticom foi requisitado pelo Cartório Eleitoral de Itapeva por meio do Ofício n° 116, em 21 de setembro de 2022.

Os funcionários terceirizados que atuam no procedimento no local foram contratados por meio de licitação pública, de acordo com a legislação. Todos os contratos do TRE-SP estão disponíveis para consulta em: www.tre-sp.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas

Por meio do Pregão Eletrônico Despesa de Eleição nº 58/2022, foi celebrado contrato com a empresa Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. para a contratação de 1.206 assistentes de eleição para os cartórios das 392 zonas eleitorais da capital e do interior e os 18 Postos de Atendimento do Estado de São Paulo nas Eleições 2022.

As atividades dos assistentes de eleição coadunam-se com as descritas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (código n° 4110-10), bem como com as especificidades da Justiça Eleitoral, tais como: auxiliar na digitação de textos e planilhas, auxiliar na preparação e revisão dos equipamentos utilizados nas eleições e auxiliar nos sistemas internos, entre outras.

Segundo Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, qualquer cidadã ou cidadão poderá levantar dúvidas ou reportar eventual irregularidade observada na cerimônia de preparação de urnas, mas isso precisa ser feito “por escrito ao juízo eleitoral sem, no entanto, dirigir-se diretamente às técnicas, aos técnicos, às servidoras e aos servidores da Justiça Eleitoral, durante o exercício das suas atividades” (Resolução TSE nº 23.673/2021, artigo 37, inciso III, parágrafo 4°). Apesar disso, os servidores do Cartório Eleitoral de Itapeva prestaram todos os esclarecimentos aos responsáveis pela gravação do vídeo para demonstrar a lisura de todos os procedimentos.

Confira também o esclarecimento em vídeo produzido pelo canal do TSE no YouTube. (Link: www.youtube.com/watch?v=nQmbXpTQiBA

(No post está o vídeo original, gravado e divulgado pela munícipe, o qual viralizou nas redes sociais).