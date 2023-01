A Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada nesta segunda-feira (30) para atender uma ocorrência em uma escola no Bairro Alto da Brancal, onde a solicitante informava que, a caseira da residência não estava atendendo os chamados e nem ligações via telefone celular.

Rapidamente as equipes de Radio Patrulhamento se deslocaram até a escola, e ao chegarem no local os policiais da GCM conseguiram ingressar no interior da residência através de uma janela. Os Policiais da GCM, localizaram a vítima caída no chão do quarto da residência e ao realizarem a analise primária, verificaram que a vítima estava com baixa temperatura e sem sinais vitais.

Uma equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência – SAMU foi acionada e compareceu ao local, a equipe médica constatou o óbito. Sendo assim, o local foi preservado para que o Instituto de Criminalística realizassem o trabalho pericial, após, liberarem o local a ocorrência seguiu para ser registrada no Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária determinou o seu registro como morte suspeita.