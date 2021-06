Casal internado na UTI Covid do AME recebe alta no mesmo dia

Seu Leopoldo e Dona Ângela estavam internados no Hospital Estadual Covid–19 AME Itapeva há mais de 23 dias. Desse total, foram 21 dias na UTI.

E a manhã de quarta-feira (09) ficará marcada na vida dos dois e de seus familiares, pois receberam alta e deixaram o hospital rodeados de muita emoção.

Dona Ângela foi internada na UPA no dia 16 de maio e no dia seguinte transferida para o AME onde foi direto para a UTI. A família conta que médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e psicólogos fizeram um trabalho de excelência e evitaram uma entonação orotraqueal da mulher de 57 anos. Já seu Leopoldo, de 62 anos, foi internado na UPA no dia 17 com saturação de 60% e no dia seguinte também foi encaminhado para o AME e levado em estado gravíssimo para a UTI.

Sabendo que se tratavam de marido e mulher, a equipe do hospital deixou os dois pacientes lado a lado. Seu Leopoldo acabou ficando em estado mais crítico e quando já não suportava mais o tratamento teve o carinho da esposa que pedia para ele reagir, contando ainda com o apoio de toda a equipe do AME.

Depois de semanas de luta, o casal melhorou, saiu da UTI e após a saúde ser estabilizada receberam alta. Na saída, familiares e funcionários do AME, muito emocionados, comemoraram a volta para casa do casal.