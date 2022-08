Na tarde deste sábado (13), um casal foi preso pelo crime de tráfico de entorpecentes em Nova Campina.

De acordo com as informações levantadas por nossa equipe de reportagem, a Polícia Civil através da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes investigava os suspeitos e preparou uma operação que foi executada hoje.

Contando com o apoio da Polícia Militar de Nova Campina, os agentes se dirigiram até o local apontado como ponto de venda das drogas.

No local encontraram três pessoas que foram detidas, sendo um casal e um adolescente. Além disso, foram apreendidas várias porções de cocaína, crack e maconha. Foi localizado também um revólver calibre 38 municiado.

Os policiais encaminharam os detidos junto com as drogas e as armas para a Delegacia onde o delegado responsável determinou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecente. Já o adolescente foi liberado.