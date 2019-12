Casal é encontrado morto ao lado de bebê em Capão Bonito

No início da tarde desta quarta-feira (18) um casal foi encontrado morto em uma plantação de pinhais em Capão Bonito/SP, além do casal a Polícia Civil encontrou também uma bebê que foi atingida em uma das pernas.

De acordo com a Polícia Civil o homem que era policial militar, atirou na mulher com quem mantinha um relacionamento amoroso que não resistiu e faleceu no local, em seguida teria atirado na criança de 6 meses de idade e depois cometido suicídio.

O caso está sendo investigado e os celulares do casal foi apreendido para ser periciado e pode ajudar a Polícia entender o que levou o homem a cometer o crime. Já a criança foi encaminhada para Sorocaba/SP onde está internada e seu estado é considerado estável.