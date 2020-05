Casal é detido suspeito de traficar drogas na Vila Dom Bosco

Na tarde desta terça-feira (19), guardas municipais da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal deteve uma casal suspeito de estar praticando o tráfico de entorpecente na Vila Dom Bosco.

De acordo com os GCMs ao realizar patrulhamento pelo bairro depararam-se com um casal alvo de denúncias de estar traficando naquele local.

Ao perceber a presença da equipe o casal demonstrou nevorsismo o que levou os guardas abordarem a dupla. Com o rapaz foi encontrado R$ 400 em dinheiro e com sua namorada, uma adolescente, foi encontrado mais R$195 em dinheiro.

Ao averiguar os arredores do local onde o casal estava os guardas encontraram em um calha 78 pedras de crack. Ao serem questionados sobre o valor que possuíam os abordados não souberam dizer o valor total que possuíam e disseram que o valor era oriundo do auxílio emergencial do Governo Federal e que sobre as drogas nada sabiam.

Diante da situação foi comunicada a genitora da adolescente que o casal seria encaminhado ao Plantão Policial onde a droga foi apreendida e a dupla liberada após prestar esclarecimentos.