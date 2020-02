Casal de Itaberá é preso por tráfico em Itararé

Uma viatura da Polícia Militar de Itararé patrulhava as imediações da Vila Novo Horizonte no fim de tarde deste domingo, 23, quando se deparou com uma motocicleta com motorista e garupa.

Ao avistarem a viatura policial os ocupantes demonstraram nervosismo motivando a abordagem policial porém ao receberem ordem de parada o condutor empreendeu fuga e durantea fuga , a passageira arremessou um pacote na via, e logo em seguida foram abordados pela Rua Braz Forcinete, Vila Jurandir.

Na garupa estava uma mulher e em busca pessoal foi encontrado oito pinos de cocaína.

Ao retornar ao local onde havia jogado o pacote os policiais encontraram 0,292 kg de maconha em um invólucro plástico.

O casal recebeu voz de prisão pelo crime de Tráfico de Drogas, permanecendo detidos na carceragem da Delegacia de Polícia de Itararé aguardando a audiência de custódia perante a justiça.