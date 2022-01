Na segunda-feira (24), um casal de foragidos foi preso no Distrito do Guarizinho, zona rural de Itapeva.

Pelo local, a Polícia Militar realizava uma operação quando recebeu a informação de que no bairro havia um homem e uma mulher foragidos da Justiça. Com a informação e características da dupla, as equipes de Força Tática saíram a procura dos indivíduos.

Em um estabelecimento comercial o homem foi abordado e em revista pessoal nada de ilícito foi localizado com o mesmo, porém em pesquisa realizada sobre seus antecedentes criminais foi constatado que o indivíduo era procurado. A mulher também foi localizada e foi confirmado que também era procurada.

Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial, onde o delegado responsável determinou a prisão do casal, permanecendo da dupla à disposição da Justiça.