A casa abandonada que estava deixando vizinhos e pais de alunos preocupados foi demolida nesta terça-feira (05). Nossa equipe registrou o momento em que a demolição da casa estava sendo finalizada.

O local era alvo de reclamações constantes e há meses os vizinhos vinham pedindo providências quanto a casa que estava abandonada. Pais de alunos também reclamavam sobre os perigos que os alunos da escola Acácio Piedade estavam correndo, devido relatos de o local ser frequentado por usuários de drogas.

Passados seis meses após a primeira reclamação divulgada, um incêndio consumiu a cada no último sábado (02), e assustou vizinhos das redondezas.

Já nesta terça-feira, após nova repercussão do caso, maquinários pesados foram vistos no local fazendo a demolição da casa e assim deixando aliviados os moradores e pais de alunos que reclamavam da situação.