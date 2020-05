Casa do Adolescente se encontra em novo endereço

Entidade que comemora 12 anos de existência, passa a funcionar na Avenida Paulo Leite de Oliveira

A Casa do Adolescente completa hoje, dia 27, 12 anos de existência. E para comemorar, a equipe do órgão se uniu passando uma mensagem à população, desejando força e fé. “Este está sendo um momento pesado e difícil, mas vai passar e logo vamos conseguir conviver juntos novamente. As coisas podem estar complicadas agora, mas é só um teste para nós resistirmos e superarmos. Fiquem com o coração mais tranquilo, se agarrem nas coisas que vocês amam, sua família, seus amigos, seus sonhos, qualquer coisa, assim as coisas ficarão mais leves. Vamos superar isso. Vai passar”, diz a mensagem.

Neste dia, também a Casa do Adolescente está de novo endereço. As novas instalações funcionarão na Avenida Paulo Leite de Oliveira, no antigo Cras do Vila Nova. O local conta com toda a estrutura necessária para o atendimento, visando a melhor assistência aos munícipes assistidos pela instituição.