Casa do Adolescente realizou festa julina online no mês de julho

Casa do Adolescente realizou festa julina online no mês de julho

Foi montado aos assistidos, um kit “festa na caixa”, com comidas típicas desta época

A Casa do Adolescente de Itapeva realizou no mês de julho, a festa julina online para os adolescentes assistidos pelo SFCV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Com as regras de isolamento social por conta da pandemia do Coronavírus, não foi possível espantar o friozinho de junho na beira da fogueira em uma das tradicionais festas juninas que tanto alegram o ano.

Mas nem por isso, os adolescentes ficaram sem degustar as comidas típicas desta época. A Casa do Adolescente teve a ideia de criar um kit denominado “festa na caixa”, fazendo com que os jovens realizassem a festa junina em casa.

Os adolescentes puderam participar de um delivery das comidas típicas, sendo que a Casa do adolescente montou um esquema em que os adolescentes puderam pegar brevemente seu kit junino no espaço todo decorado para recebê-los com todas as precauções, adotando medidas para evitar a proliferação do Covid-19.

Eles receberam o kit sem formação de filas ou aglomerações, evitando contatos desnecessários, e foram tomadas todas as precauções de transmissão contra a doença durante a preparação dos alimentos.

A Casa segue se reinventando frente ao isolamento social, visando a continuidade das demandas nesta crise de saúde mundial, prestando esclarecimentos e orientações de forma remota aos adolescentes, contribuindo desta forma no enfrentamento da doença e combate à Covid-19.