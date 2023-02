A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio da Casa do Adolescente, realizou no mês de janeiro, roda de conversa e bate-papo sobre a transexualidade. O tema foi debatido por causa do Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado no Brasil no dia 29 de janeiro.

Esta data tem como objetivo ressaltar a importância da diversidade sexual e de gênero e a urgente necessidade de respeito aos movimentos trans, que envolvem pessoas travestis, transexuais e transgêneros.

Lembrando que o termo transgênero ou apenas trans é utilizado para descrever pessoas, que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído no momento de seu nascimento. Já o termo travesti é utilizado em países latino-americanos, como o Brasil, com o intuito de descrever pessoas transgêneras, as quais desenvolvem uma identidade de gênero de acordo com diferentes expressões de feminilidade.

A necessidade de criar um dia de visibilidade para as pessoas trans é indicativa do preconceito e desigualdade que estas pessoas sofrem em diversas áreas da vida, seja no trabalho, na escola ou na sociedade, apenas por quererem ser quem são.

Na ocasião, os usuários da Casa do Adolescente realizaram uma troca de experiências para demonstrar a importância deste dia de luta e igualdade. Eles tiveram a oportunidade de fazer a diferença contra a transfobia.

Entre os tópicos abordados destacam-se prinicpalmente: aprender sobre as experiências, questões e pautas de pessoas trans; buscar saber quais são os pronomes, nomes e outros termos de tratamento que as pessoas prefiram que sejam usados, além de apoiar o trabalho realizado e o conteúdo produzido pela comunidade trans.

A palestra contou com o apoio do @itapevapeladiversidade, sendo que o adolescente presenciar ou tiver conhecimento de qualquer forma de discriminação ou violência contra pessoas trans, é preciso comunicar a Casa do Adolescente de Itapeva, que fica na Avenida Paulo Leite de Oliveira, 330, Itapeva 5.