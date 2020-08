Casa do Adolescente de Itapeva é referência na região de Itapetininga

Entidade conta com equipe qualificada, com o intuito de acolher e tratar adolescentes entre 10 a 20 anos

Criada em 2008 e modelo de referência na região de Itapetininga, a Casa do Adolescente de Itapeva possui desde junho de 2020, novas instalações, visando o acolhimento, o tratamento e a recuperação da saúde e o bem-estar de adolescentes entre 10 a 20 anos. Também tem como finalidade a prevenção de doenças e outros agravos, na visão do desenvolvimento social integrado à saúde.

Atualmente, a Casa do Adolescente conta uma equipe altamente qualificada com 13 profissionais, que são respectivamente: coordenadoria e administrativo; merendeira, médico, clínico geral, médica ginecologista, cirurgiã dentista e auxiliar de odontologia; enfermeira e técnica em enfermagem; educador social; psicóloga e auxiliar de serviços gerais.

Entre as oficinas oferecidas aos adolescentes, estão as de estética corporal e facial; maquiagem; manicure e pedicure; designer de sobrancelhas; dança; esportes; teatro e yoga. Devido à pandemia, foi adaptado durante a quarentena, o formato de videoaulas, proporcionando aos alunos a continuidade das atividades.

A Casa conta também com uma parceria do Governo do Estado de São Paulo no “Programa Ação Jovem”, que visa estimular jovens, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, a concluírem a escolaridade básica, no ensino fundamental e médio, além de oferecer ações complementares de apoio à iniciação profissional.

A Casa do Adolescente de Itapeva acolhe a todos os adolescentes e jovens, que procurem pelo serviço, espontaneamente, bem como os encaminhados de outras instituições como escolas, unidades de saúde, Cras, Creas, Juízo da Infância e da Juventude, abrigos e Conselho Tutelar.

A Casa do Adolescente de Itapeva está localizada na Avenida Paulo Leite de Oliveira, nº 330, Conjunto Habitacional Tancredo Neves, no antigo Cras da Vila Nova. Mais informações pelos telefones (15) 3521-2890 ou whatsap (15) 99752-7849.