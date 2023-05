Uma casa abandonada há anos na Rua Prefeito Felipe Marinho no Jardim Ferrari vem sendo motivo de apreensão e medo de pais de alunos da Escola Municipal Cel. Acácio Piedade e também dos vizinhos que moram ao redor do local.

O imóvel localizado na Rua Prefeito Felipe Marinho, nº 42, encontra-se abandonado e, segundo informações, está servindo de abrigo para pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Próximo ao local funciona a E.M. Cel. Acácio Piedade e dezenas de crianças passam em frente desse imóvel abandonado.

Desta maneira os pais de alunos questionam sobre medidas que o poder público está tomando para garantir a segurança dos moradores da localidade, transeuntes e especialmente dos alunos que estudam na escola.

A situação já é velha conhecida e já chegou na Câmara Municipal de Vereadores onde o vereador Marinho Nishiyama pediu urgência a prefeitura para que seja tomada alguma medida no sentido de dar segurança a quem passa próximo a residência. Além de pedir uma ação junto as pessoas em situação de rua e dos usuários de drogas no local, o vereador ainda pede que seja feita a notificação do proprietário do referido imóvel para que feche o local, de modo a impedir a entrada de terceiros que possam gerar riscos para a incolumidade pública e outras providências que julgar necessárias.

De acordo com Marinho, a situação já foi relatada a prefeitura em 2021, porém até o momento nada foi feito de efetivo para solucionar o problema. “Ressalta-se que referido pleito, foi objeto da indicação nº 100/2021, contudo, nenhuma providência foi adotada até o presente momento pelo Poder Executivo diante disso, aguardamos resposta e providências sobre o assunto”, explicou.