Neste sábado, 21 de dezembro, policiais militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, realizaram o pedido do pequeno Miguel, que escreveu uma cartinha para o Papai Noel, a qual foi entregue no Quartel da Polícia Militar de Itapeva/SP. Além dos presentes, foi entregue uma cesta básica e uma cesta de Natal para atender o pedido do Miguel, que é fã da Polícia Militar.