Em nome do IHGGI – Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Itapeva, queremos agradecer ao querido amigo e historiador Osvaldo Gonçalves de Camargo, carinhosamente chamado pelo apelido “Manga” e a sua esposa Marli, que vieram do Rio Grande do Sul, da cidade de Caxias do Sul, para a conclusão do estudo sobre a Genealogia da Família Camargo, aqui em Itapeva.

Eles são parentes distantes de Donato Camargo Melo, que foi quem construiu a Casa de Cultura Cícero Marques.

O sr. Osvaldo nos apresentou um trabalho que já vem realizando há 13 anos, a Genealogia da Família Camargo e que resultará em um livro que ele em breve nos enviará para pesquisas.

Em uma reunião na Sala Verde no dia 22 de abril, ele também fez uma explanação sobre o Tropeirismo para parentes e amigos, que ficaram embevecidos com tantas informações sobre a história de famílias Itapevenses que ali se encontravam.



Na data de terça-feira, dia 3 de maio, eles retornaram para o Rio Grande do Sul, mas deixaram muitas informações e saudades.

*Isabel Regina dos Reis – Presidente do IHGGI Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Itapeva.*